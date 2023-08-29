مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات بشرية إلى الحديدة لهذا الأمر

الثلاثاء 29 أغسطس-آب 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وأعلنت المليشيات الحوثية اليوم الاثنين، انها أرسلت 1000 مقاتل من عناصرها من محافظة ذمار في مسيرة راجلة إلى مديرية باجل بالحديدة.

وزعمت المليشيات ان المسيرة لخريجي قوات الاحتياط والتدخل المركزي انطلقوا من ذمار إلى الحديدة بمسافة تقدر بـ100 كم.

ويرى مراقبون ان ارسال مليشيا الحوثي مقاتلين الى محافظة الحديدة، يأتي في سياق تجهيزاتها لشن هجمات على مواقع استراتيجية مطلة علي البحر الأحمر في الساحل الغربي