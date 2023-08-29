مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات بشرية إلى الحديدة لهذا الأمر مليشيا الحوثي تستهدف بقذائف الهاون مناطق سكنية جنوب مديريتي الجراحي والتحيتا بالحديدة اليمن تطلب من قطر مزيدا من التسهيلات لليمنيين المقيمين وتبحث تفعيل عمل لجنة وزارية عقدت آخر اجتماع لها في صنعاء شاهد الفيديو.. السلطات السعودية تلقي القبض على شاب ظهر متنكرا بعباءة مرتديا الكعب وتكشف جنسيته اليمن تبحث مع السعودية فرص التعاون والتدريب وتبادل الخبرات في المجال الاعلامي في الدوري السعودي.. الإتحاد يحلق في الصدراة والهلال يقفز الى الترتيب الثاني مؤقتا رئيس موانئ خليج عدن يتحدث عن إنجاز مهم يحسب للحكومة سينعش الإقتصاد وهل تأثر ميناء عدن بعودة تشغيل ميناء الحديدة؟ صحيفة مشهورة تكشف عن نجم ليفربولي جديد على رادار اتحاد جدة بالقرن الـ20.. ابتكرت أميركا سلاحاً لحرق ألمانيا واليابان تعرف على طريقة بسيطة لعلاج الصداع النصفي
وأعلنت المليشيات الحوثية اليوم الاثنين، انها أرسلت 1000 مقاتل من عناصرها من محافظة ذمار في مسيرة راجلة إلى مديرية باجل بالحديدة.
وزعمت المليشيات ان المسيرة لخريجي قوات الاحتياط والتدخل المركزي انطلقوا من ذمار إلى الحديدة بمسافة تقدر بـ100 كم.
ويرى مراقبون ان ارسال مليشيا الحوثي مقاتلين الى محافظة الحديدة، يأتي في سياق تجهيزاتها لشن هجمات على مواقع استراتيجية مطلة علي البحر الأحمر في الساحل الغربي