مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات بشرية إلى الحديدة لهذا الأمر مليشيا الحوثي تستهدف بقذائف الهاون مناطق سكنية جنوب مديريتي الجراحي والتحيتا بالحديدة اليمن تطلب من قطر مزيدا من التسهيلات لليمنيين المقيمين وتبحث تفعيل عمل لجنة وزارية عقدت آخر اجتماع لها في صنعاء شاهد الفيديو.. السلطات السعودية تلقي القبض على شاب ظهر متنكرا بعباءة مرتديا الكعب وتكشف جنسيته اليمن تبحث مع السعودية فرص التعاون والتدريب وتبادل الخبرات في المجال الاعلامي في الدوري السعودي.. الإتحاد يحلق في الصدراة والهلال يقفز الى الترتيب الثاني مؤقتا رئيس موانئ خليج عدن يتحدث عن إنجاز مهم يحسب للحكومة سينعش الإقتصاد وهل تأثر ميناء عدن بعودة تشغيل ميناء الحديدة؟ صحيفة مشهورة تكشف عن نجم ليفربولي جديد على رادار اتحاد جدة بالقرن الـ20.. ابتكرت أميركا سلاحاً لحرق ألمانيا واليابان تعرف على طريقة بسيطة لعلاج الصداع النصفي
استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية، صباح اليوم الثلاثاء مناطق سكنية جنوب الحديدة ضمن انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين.
وأفادت مصادر محلية أن المليشيا المدعومة إيرانيا استهدفت مناطق سكنية جنوب مديريتي الجراحي والتحيتا مستخدمة قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة.
وأكدت المصادر سقوط القذائف بالقرب من منازل المواطنين ما أثار الخوف والفزع في صفوف الأهالي خاصة النساء والأطفال