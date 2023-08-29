مليشيا الحوثي تستهدف بقذائف الهاون مناطق سكنية جنوب مديريتي الجراحي والتحيتا بالحديدة

الثلاثاء 29 أغسطس-آب 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 94

استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية، صباح اليوم الثلاثاء مناطق سكنية جنوب الحديدة ضمن انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين.

وأفادت مصادر محلية أن المليشيا المدعومة إيرانيا استهدفت مناطق سكنية جنوب مديريتي الجراحي والتحيتا مستخدمة قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة.

وأكدت المصادر سقوط القذائف بالقرب من منازل المواطنين ما أثار الخوف والفزع في صفوف الأهالي خاصة النساء والأطفال