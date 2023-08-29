اليمن تطلب من قطر مزيدا من التسهيلات لليمنيين المقيمين وتبحث تفعيل عمل لجنة وزارية عقدت آخر اجتماع لها في صنعاء

الثلاثاء 29 أغسطس-آب 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-سبأ

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم الثلاثاء في الدوحة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن ال ثاني ، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها بما يعود للمنفعة المشتركة بين شعبي البلدين.

وناقش الجانبان، العديد من جوانب التعاون، بما في ذلك تفعيل انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، والتي كان آخر انعقاد لها في العام ٢٠١٣ في صنعاء، وتفعيل اليات التشاور السياسي ومنح مزيد من التسهيلات لليمنيين المقيمين في قطر .

واشاد الوزير بن مبارك بمواقف دولة قطر الثابته في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي ووحدة واستقرار اليمن، معبرا عن تقديره للمساعدات التنموية والانسانية التي تقدمها المنظمات القطرية الخيرية للشعب اليمني والتي تساهم في عملية التنمية والتخفيف من المعاناه الانسانية.

وأستعرض تطورات المشهد السياسي والاقتصادي في اليمن، والجهود الإقليمية والاممية الرامية الى إنهاء الانقلاب وتحقيق السلام العادل والشامل المبني على المرجعيات المتفق عليها وطنيًا واقليمياً ودوليًا

من جانبه أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، على اهمية تعزيز العلاقات الثنائية ورفع مستوى التعاون والتنسيق في مختلف المجالات التنموية، مجددًا موقف بلاده الراسخ في دعم الشرعية الدستورية ووحده وامن واستقرار اليمن ودعم كافة الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام.

حضر اللقاء سفير اليمن في قطر راجح بادي ورئيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفير عبدالقادر هادي.