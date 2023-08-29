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شاهد الفيديو.. السلطات السعودية تلقي القبض على شاب ظهر متنكرا بعباءة مرتديا الكعب وتكشف جنسيته

الثلاثاء 29 أغسطس-آب 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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ألقت شرطة المنطقة الشرقية السعودية القبض على مقيم من الجنسية المصرية، ظهر في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو متنكر بعباءة نسائية داخل مركز تجاري بمحافظة الخبر.

وقال حساب الأمن العام عبر منصة "X" أمس الاثنين، إنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقبوض عليه.

ويظهر الشاب في الفيديو وهو يمشي إلى جانب رجل آخر يرتدي ملابس عادية، ويبدو أنه من أمن المركز التجاري، بينما كانت الفتيات الموجودات في المكان يصورنه من الخلف وسط دهشة كبيرة من المشهد غير المألوف في المملكة.

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وأعربت مصورة الفيديو عن صدمتها وسط نوبة من الضحك، حيث قالت إنها "شكت من البداية أنه رجل وليس امرأة، ثم تأكدت من القصة حين رأته عن قرب بملامح واضحة".

وانهالت التعليقات على المشهد، حيث قالت إحدى الناشطات: "يمه الوضع يخوف ولا بعد لابس كعب المشكله مو هنا المشكله انه يمشي فيه احسن مني"، وأضافت أخرى: "مُتمكن في المشيه بالكعب".

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