اليمن تبحث مع السعودية فرص التعاون والتدريب وتبادل الخبرات في المجال الاعلامي

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التقى وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الارياني، وزير الاعلام في المملكة العربية السعودية، سلمان الدوسري في الرياض.
ووفق وكالة سبأ، جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الإعلامي، وسبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، والتأكيد على أهمية التواصل واستمرار التنسيق في القضايا التي تخص الجانبين.
كما تم بحث، فرص التعاون في مجال التدريب، وتبادل الخبرات في المجال الاعلامي، وخلق شراكات فاعلة بين الوزارتين في كافة المجالات وبما يخدم الاهداف المشتركة.
وعبر الوزير الارياني، عن الاعتزاز بالعلاقات المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تتوجت بالمواقف التاريخية المساندة للشعب اليمني، من قبل تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل دعم الشرعية وجهود استعادة الدولة واسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من ايران.
وثمن الارياني، مواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الداعمة لليمن وشعبه وحكومته في مختلف المجالات..مؤكداً أن تلك المواقف ستظل خالدة في ذاكرة اليمنيين.
من جانبه اكد وزير الاعلام السعودي، على عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.