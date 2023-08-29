في الدوري السعودي.. الإتحاد يحلق في الصدراة والهلال يقفز الى الترتيب الثاني مؤقتا

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تغلّب فريق الاتحاد السعودي على مستضيفه فريق الوحدة السعودي بثلاثية نظيفة امس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين السعودي "روشن السعودي" للموسم 2023-2024 ، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة .
وافتتح نتيجة اللقاء فريق الاتحاد عن طريق لاعبه البرازيلي روماريو عند الدقيقة "63" وأضاف الهدف الثاني البرتغالي جواو فيليبي عند الدقيقة 67'، فيما عزز اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو النتيجة عند الدقيقة "73" .
وبهذه الفوز ارتفع رصيد الاتحاد إلى 12 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة الـ6 بالمركز السادس.
فيما فاز فريق الهلال على ضيفه الاتفاق بهدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
وأحرز الهلال أول أهدافه في الدقيقة 24 عن طريق البرازيلي مالكوم من تسديدة يمينية سكنت الشباك الاتفاقية, ليعزز زميله سالم الدوسري النتيجة بهدف ثان جاء بعد تسديدة جميلة في الدقيقة 41.
وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده النقطي إلى 10 نقاط قفزت به إلى المركز الثاني مؤقتًا.