تعرف على طريقة بسيطة لعلاج الصداع النصفي هناك أعراض مختلفة يواجهها الرجال والنساء قبل 24 ساعة من السكتة القلبية أكبر شركة سيارات بالعالم توقف الإنتاج بجميع مصانع التجميع في اليابان وهذه أبرز الأسباب تحذير عاجل من أحدث طرق الاحتيال عبر واتساب تحذير مرعب للعالم الهولندي.. ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما بالأسماء.. رئيس اتحاد اليهود الليبيين يكشف عن تفاصيل لقاءات سرية لشخصيات عربية مع اسرائيليين منتخبنا الأولمبي .. يخسر من نظيره العراقي بثلاثية نظيفة في المباراة الودية السعودية تعلن عن سقوط طائرة حربية أثناء مهمة تدريبة أحد أعضاء المجلس الرئاسي يطالب بإحالة رئيس الوزراء والفاسدين بحكومته للتحقيق..تفاصيل ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة فينيسيوس
تعتبر الوقاية من الصداع النصفي وعلاجه مهمة صعبة حتى على الأطباء، لأن الأدوية المستخدمة تؤثر بصورة مختلفة في أجسام المرضى وتشير The Mirror إلى انه وفقا للدكتورة ديبورا لي أظهرت الدراسات أن عصير الليمون الحامض مع السكر (الليموناضة) قد يصبح دواء فعالا في علاج الصداع النصفي.
وتضيف الدكتورة موضحة نتائج دراسة أجريت عام 2016 فأظهرت أن عصير الليمون خفض من شدة الصداع النصفي وأثبت فعاليته كدواء بروبرانولول. وأن أحد أسباب التأثير الفعال لعصير الليمون هو احتواؤه على نسبة عالية من فيتامين С المضاد القوي للأكسدة.
وتقول: "تجري يوميا تفاعلات كيميائية في خلايا الجسم يطلق عليها اسم "عملية الأكسدة لإنتاج الطاقة".
ولهذه التفاعلات نواتج ثانوية تسمى "أشكال الأكسجين التفاعلية"، وهي دقائق خطرة ذات شحنة كهربائية ويمكن أن تتلف الحمض النووي. وإن الإجهاد التأكسدي يحفز الصداع النصفي.
ومضادات الأكسدة مثل فيتامين С تتصدى لأشكال الأكسجين التفاعلي ويمكنها حتى منع الإجهاد التأكسدي".
وتشير الدكتورة، إلى ان فيتامين С يلعب دورا مهما في إزالة السموم من الجسم وهو عامل إنزيمي مرافق. وبالإضافة إلى ذلك يجب على من يعاني من الصداع النصفي الإكثار من شرب الماء.
ووفقا لها، بالإضافة إلى الخصائص الإيجابية لعصير الليمون الحامض جدا، يمكن أن يكون له تأثير مدمر لمينا الأسنان والغشاء المخاطي للمعدة. لذلك قبل استخدام عصير الليمون يجب استشارة الطبيب