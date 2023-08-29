تحذير عاجل من أحدث طرق الاحتيال عبر واتساب

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في الآونة الأخيرة كثرت الحيل الخادعة التي يتعرض لها مستخدمو تطبيق المحادثة الشهير "واتساب"، الأمر الذي يؤدي إلى تسريب معلوماتهم الشخصية والمالية، وكان أحدثها استقبال رسائل من أرقام مجهولة تطلب القيام بأعمال معينة مقابل مبلغ من المال، أو يدعي مُرسلها أنه من أقارب هذا المستخدم وقد وقع في ورطة ويطلب أن يرسل له مبلغًا من المال حتى يتمكن من الخروج من ورطته.
وقدمت شركة "واتساب" تحذيرا عاجلا من رسالة خادعة على تطبيق "واتساب"، بعد أن استقبلت عددًا كبيرًا من شكاوى المستخدمين، يوضحون استقبالهم لرسائل من أرقام غريبة، تطلب منهم القيام بمهام معينة مقابل الحصول على مبلغ من المال، إلا أنها رسائل خادعة تهدف إلى الحصول على بياناتهم الشخصية والمالية لسرقتها.
وأوضح مستخدمو "واتساب" في شكواهم أن الرسائل الخادعة التي يستقبلونها غالبًا ما تكون من أرقام من دول الهند وباكستان وفيتنام تطلب منهم القيام بأمر معين مقابل الحصول على الأموال عبر تطبيقات تحويل الأموال العالمية، وأنهم بمجرد الرد على الرسائل وتنفيذ المطلوب بها يتحول الأمر إلى نصب واحتيال إلكتروني، وأحيانًا يطلب الرقم الغريب الدخول على رابط معين، يحتوي على أنشطة وبرامج ضارة.
سرقة بيانات سرقة بيانات ورد التطبيق الشهير على شكاوى مستخدميه، من خلال خاصية القصص أو ستوري طالبًا منهم الإبلاغ عن مثل هذه الرسائل بمجرد استقبالها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الضغط مطولًا على الرسالة التي وصلت من المستخدم الغريب.