منتخبنا الأولمبي .. يخسر من نظيره العراقي بثلاثية نظيفة في المباراة الودية السعودية تعلن عن سقوط طائرة حربية أثناء مهمة تدريبة أحد أعضاء المجلس الرئاسي يطالب بإحالة رئيس الوزراء والفاسدين بحكومته للتحقيق..تفاصيل ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة فينيسيوس نابولي يحقق انتصاره الثاني بالدوري الإيطالي الآلاف من أبناء تعز يشيعون جثمان الشهيد الرائد عدنان المحيا الأمم المتحدة تعلن مغادرة فريق الإنقاذ لموقع “صافر” دون سحب السفينة المتهالكة أطعم جددتة فكافئةُ بالتعذيب..أب يمارس أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بحق إبنه جنوب الحديدة(صور) 4 أخطاء تؤدى إلى بطء شبكة “الواي فاي” في المنزل تصريح جديد لوزارة المالية بشأن صرف الرواتب..تفاصيل
خسر المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم من نظيره العراقي بثلاثة اهدف نظيفة في المباراة الودية، التي جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب البصرة الدولي ضمن التحضيرات لتصفيات آسيا.
وسجل اهداف المنتخب العراقي، رضا فاضل عند الدقيقة 24 ، وذو الفقار يونس عند الدقيقة 41، و حسين لاوندي عند الدقيقة 89.
وكان المنتخب الوطني الأولمبي تحت قيادة المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب، قد خاض معسكراً تدريبياً خارجياً في مصر استمر لمدة 10 أيام، خاض خلاله مباراتين تمكن في الأولى من الفوز على نادي توت اف سي برباعية نظيفة، ومن ثم الخسارة أمام أولمبي النادي الأهلي بنتيجة 2/1.