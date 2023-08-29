منتخبنا الأولمبي .. يخسر من نظيره العراقي بثلاثية نظيفة في المباراة الودية

الثلاثاء 29 أغسطس-آب 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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خسر المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم من نظيره العراقي بثلاثة اهدف نظيفة في المباراة الودية، التي جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب البصرة الدولي ضمن التحضيرات لتصفيات آسيا.

وسجل اهداف المنتخب العراقي، رضا فاضل عند الدقيقة 24 ، وذو الفقار يونس عند الدقيقة 41، و حسين لاوندي عند الدقيقة 89.

وكان المنتخب الوطني الأولمبي تحت قيادة المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب، قد خاض معسكراً تدريبياً خارجياً في مصر استمر لمدة 10 أيام، خاض خلاله مباراتين تمكن في الأولى من الفوز على نادي توت اف سي برباعية نظيفة، ومن ثم الخسارة أمام أولمبي النادي الأهلي بنتيجة 2/1.