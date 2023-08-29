السعودية تعلن عن سقوط طائرة حربية أثناء مهمة تدريبة

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أعلنت السعودية، مساء الاثنين، سقوط إحدى مقاتلاتها الحربية من نوع(تورنيدو) أثناء مهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمنطقة الشرقية.
وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان لها، أن طائرة من نوع(تورنيدو) أثناء مهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبدالعزيز،و نجاة الطاقم، بعد استخدام كرسي النجاة.
وأضافت "لم تسجل أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة"، مشيرة إلى أنه تشكيل لجنة للتحقق من الحادث، ومعرفة تفاصيل حدوثه. سبق وأن سقطت طائرة سعودية أخرى قبل اسابيع، جنوب المملكة، مع وفاة طاقمها