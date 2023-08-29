أحد أعضاء المجلس الرئاسي يطالب بإحالة رئيس الوزراء والفاسدين بحكومته للتحقيق..تفاصيل

الثلاثاء 29 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 190

طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، بإحالة رئيس الوزراء معين عبدالملك سعيد، والوزراء الفاسدين للتحقيق، على خلفية التقرير الذي تتحدث عن فساد مستشري في بعض الوزارات.

وقال مجلي، في مذكرة له، براءة للذمة واحتراما للمؤسسات التشريعية والحفاظ على سيادة البلد، فإن أطالب بإحالة رئيس مجلس الوزراء للتحقيق مع كل من له ارتباط بالملفات المشمولة بتقرير ورسالة مجلس النواب.

ودعا إلى إلغاء كل الإتفاقيات والإجراءات التي وقعت من قبلهم والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية.

ووجه رسالة لرئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، وحمله مسؤولية عدم التعاطي معها. وكان تقرير اللجنة البرلمانية قد كشف عن فساد ضخم في المؤسسات الحكومية، أبرزها في مجال الاتصالات والكهرباء والنفط.

وسبق أن وقعت الحكومة اتفاقات مع الجانب الإماراتي في مجال النفط والاتصالات، بطرق غير مشروعة، منها اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة إماراتية، واتفاقية ميناء شحن بالمهرة.