السعودية تعلن عن سقوط طائرة حربية أثناء مهمة تدريبة أحد أعضاء المجلس الرئاسي يطالب بإحالة رئيس الوزراء والفاسدين بحكومته للتحقيق..تفاصيل ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة فينيسيوس نابولي يحقق انتصاره الثاني بالدوري الإيطالي الآلاف من أبناء تعز يشيعون جثمان الشهيد الرائد عدنان المحيا الأمم المتحدة تعلن مغادرة فريق الإنقاذ لموقع “صافر” دون سحب السفينة المتهالكة أطعم جددتة فكافئةُ بالتعذيب..أب يمارس أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بحق إبنه جنوب الحديدة(صور) 4 أخطاء تؤدى إلى بطء شبكة “الواي فاي” في المنزل تصريح جديد لوزارة المالية بشأن صرف الرواتب..تفاصيل إحدى قبائل محافظة لحج تحذر من تزايد حالات استهداف مشايخها وقياداتها
طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، بإحالة رئيس الوزراء معين عبدالملك سعيد، والوزراء الفاسدين للتحقيق، على خلفية التقرير الذي تتحدث عن فساد مستشري في بعض الوزارات.
وقال مجلي، في مذكرة له، براءة للذمة واحتراما للمؤسسات التشريعية والحفاظ على سيادة البلد، فإن أطالب بإحالة رئيس مجلس الوزراء للتحقيق مع كل من له ارتباط بالملفات المشمولة بتقرير ورسالة مجلس النواب.
ودعا إلى إلغاء كل الإتفاقيات والإجراءات التي وقعت من قبلهم والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية.
ووجه رسالة لرئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، وحمله مسؤولية عدم التعاطي معها. وكان تقرير اللجنة البرلمانية قد كشف عن فساد ضخم في المؤسسات الحكومية، أبرزها في مجال الاتصالات والكهرباء والنفط.
وسبق أن وقعت الحكومة اتفاقات مع الجانب الإماراتي في مجال النفط والاتصالات، بطرق غير مشروعة، منها اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة إماراتية، واتفاقية ميناء شحن بالمهرة.