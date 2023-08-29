ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة فينيسيوس

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كشف نادي ريال مدريد اليوم الإثنين، عن طبيعة إصابة لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور.
وكان فينيسيوس قد تعرض للإصابة، خلال مواجهة سيلتا فيجو الماضية في الليجا، ولم يستطع إكمال اللقاء.
وقال الريال في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا فينيسيوس جونيور من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية اليمنى".
وأوضح البيان: "لم يتم تحديد مدى استجابة اللاعب للعلاج حتى الآن".