نابولي يحقق انتصاره الثاني بالدوري الإيطالي

الثلاثاء 29 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حقق نابولي، انتصاره الثاني في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ساسولو (2-0) الأحد في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أنهى نابولي، الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه فيكتور أوسيمين في الدقيقة (16) من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، تلقى فريق ساسولو ضربة موجعة بعد طرد ماكسيم لوبيز في الدقيقة (51). واستغل فريق نابولي النقص العددي في صفوف ساسولو، وسجل الهدف الثاني عن طريق جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة (64).

ورفع نابولي، بطل الدوري في الموسم الماضي، رصيده إلى 6 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على فروسينوني (3-1). في المقابل، ظل فريق ساسولو بلا رصيد حيث خسر في مباراته الأولى أمام أتالانتا صفر / 2. وفي المباراة الثانية، فاز جنوه على لاتسيو بهدف نظيف أحرزه ماتيو ريتيجي في الدقيقة 16.

وحصد جنوه أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، حيث كان قد خسر أمام فيورنتينا 1 / 4. في المقابل ظل لاتسيو بلا رصيد حيث خسر في الجولة الأولى أمام ليتشي 1 / 2. وفي المباراة الثالثة، تعادل فريق يوفنتوس مع ضيفه بولونيا 1/1.

وأنهى بولونيا الشوط الأول متقدما بهدف سجله لويس فيرجسون في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني، تمكن يوفنتوس من تسجيل هدف التعادل عن طريق دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 80. ورفع يوفنتوس رصيده إلى أربع نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على أودينيزي 3 / صفر. في المقابل، حصد بولونيا أول نقطة له، حيث خسر في الجولة الأولى أمام ميلان بهدفين نظيفين.

وفي المباراة الرابعة، تعادل فيورنتينا مع ليتشي 2/2. وسجل هدفي فيورنتينا اللاعبان نيكولاس جونزاليس وألفريد دونكان في الدقيقتين الثالثة و25، فيما سجل هدفي ليتشي حمزة رفيعه ونيكولا كرستوفيتش في الدقيقتين 49 و76.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى أربع نقاط حيث فاز على جنوه 4 / 1 في الجولة الأولى. في المقابل رفع ليتشي رصيده إلى أربع نقاط حيث فاز في الجولة الأولى على لاتسيو 2 / 1. ولم يذكر ريال مدريد في بيانه، مدة غياب فينيسيوس عن الملاعب. ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مدة غياب فينيسيوس عن الملاعب ستبلغ شهرًا. وأشارت إلى أن فينيسيوس لن ينضم لمنتخب البرازيل خلال التوقف الدولي المقبل، كما سيغيب عن مباريات خيتافي وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد بالدوري