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الآلاف من أبناء تعز يشيعون جثمان الشهيد الرائد عدنان المحيا

الإثنين 28 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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شارك الآلاف من أبناء محافظة تعز في تشييع جثمان شهيد الواجب الرائد عدنان المحيا، الذي اغتيل برصاص مجهولين في مدينة تعز مطلع الشهر الجاري. وتقدم الموكب الجنائزي المحافظ نبيل شمسان وأركان حرب المحور العميد عبد العزيز المجيدي والقيادات العسكرية والأمنية ووكلاء المحافظة ومديرو المكاتب التنفيذية وجمع غفير من المواطنين والشخصيات الاجتماعية والسياسية.

و أشاد المحافظ شمسان بالشهيد المحيا، قائلاً إنه كان من أبرز رجالات الأمن في المحافظة، وعمل بإخلاص وشجاعة خلال أداء واجبه الوطني، وأنه سقط ضحية للإرهاب والخيانة التي تستهدف أمن واستقرار تعز، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية لن تدخر جهدا في ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

وعقب صلاة على روحه الطاهرة في جامع السعيد، تم نقل جثمان الشهيد إلى مسقط رأسه في منطقة سيعه بمديرية صبر الموادم، حيث ووري جثمانه الثرى في مقبرة عائلته.

وأعرب أهالي سيعة عن حزنهم وأسفهم لفقدان ابنهم البار، مؤكدين أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وأن تضحية الشهيد المحيا ستكون حافزاً للجميع للدفاع عن تعز والوطن

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