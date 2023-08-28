أطعم جددتة فكافئةُ بالتعذيب..أب يمارس أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بحق إبنه جنوب الحديدة(صور)

الإثنين 28 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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في جريمة إنسانية جديدة والتي تزايدت بشكل مخيف بمناطق سيطرة مليشيا الإرهاب الحوثية ، جراء التعبئة الخاطئة ، وإنتشار المخدرات والتي أدت لتزايد ارتكاب الجرائم خاصة بين الأسر والعائلات .

ومع استمرار بقاء مليشيا الحوثي بجثمانها الإرهابي على صدور وعقول اليمنيين تسعة أعوام ضاعت الأخلاق وانتهى الوعي الديني المرتبط بالرحمة والإنسانية والتسامح والعطف.

في واقعة مؤلمة يندي لها جبين الإنسانيةحدثت في مدينة زبيد جنوب محافظة الحديدة .. حيث مارس أحد المواطنين أبشع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي بحق أحد أبناءه بسبب قيامه بإطعام جدته الطاعنة في السن التي والدة عاق لها ..

و ذكرت مصادر محلية بأن المواطن/ محمد كليب محجوب، أحد أبناء عزلة “الحمى” بمديرية زبيد، ارتكب بحق إبنه أشد أنواع التعذيب والتنكيل البدني والنفسي، وذلك على مدى 6 أشهر ..

بعد إتهامه بأنه يسرق الأكل لإطعام جدته والتي هي والدة الأب.. وتظهر الصور اثار التعذيب المؤلمة والتي تعرض لها الإبن وعلى مدى سته شهور متتالية.