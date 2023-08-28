أطعم جددتة فكافئةُ بالتعذيب..أب يمارس أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بحق إبنه جنوب الحديدة(صور) 4 أخطاء تؤدى إلى بطء شبكة “الواي فاي” في المنزل تصريح جديد لوزارة المالية بشأن صرف الرواتب..تفاصيل إحدى قبائل محافظة لحج تحذر من تزايد حالات استهداف مشايخها وقياداتها علماء ينجحون في نقل جين طول العمر مصادر برلمانية.. الحكومة تصر على تمرير صفقتها في مجال الاتصالات مع شركة إماراتية استخراج دودة حية بطول 8 سم من دماغ امرأة.. والأطباء يكشفون مفاجأة شرطة تعز تلقي القبض على متهم بقتل امرأة وإصابة آخرين برنامج الأغذية العالمي يوقف المساعدات عن مليون وسبعمئة ألف يمني بسبب نقص التمويل رسميا.. ريال مدريد يكشف عن طبيعة إصابة فينيسيوس
في جريمة إنسانية جديدة والتي تزايدت بشكل مخيف بمناطق سيطرة مليشيا الإرهاب الحوثية ، جراء التعبئة الخاطئة ، وإنتشار المخدرات والتي أدت لتزايد ارتكاب الجرائم خاصة بين الأسر والعائلات .
ومع استمرار بقاء مليشيا الحوثي بجثمانها الإرهابي على صدور وعقول اليمنيين تسعة أعوام ضاعت الأخلاق وانتهى الوعي الديني المرتبط بالرحمة والإنسانية والتسامح والعطف.
في واقعة مؤلمة يندي لها جبين الإنسانيةحدثت في مدينة زبيد جنوب محافظة الحديدة .. حيث مارس أحد المواطنين أبشع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي بحق أحد أبناءه بسبب قيامه بإطعام جدته الطاعنة في السن التي والدة عاق لها ..
و ذكرت مصادر محلية بأن المواطن/ محمد كليب محجوب، أحد أبناء عزلة “الحمى” بمديرية زبيد، ارتكب بحق إبنه أشد أنواع التعذيب والتنكيل البدني والنفسي، وذلك على مدى 6 أشهر ..
بعد إتهامه بأنه يسرق الأكل لإطعام جدته والتي هي والدة الأب.. وتظهر الصور اثار التعذيب المؤلمة والتي تعرض لها الإبن وعلى مدى سته شهور متتالية.