4 أخطاء تؤدى إلى بطء شبكة “الواي فاي” في المنزل

الإثنين 28 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يعاني البعض من مشاكل بطء شبكة الواي فاي في المنزل بسبب بعض الممارسات والأخطاء في استخدام الشبكة.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير التقنى كريس ماجيستيك على صفحته الرسمية عبر موقع يوتيوب 4 أخطاء قد تؤدى لبطء شبكة الواي فاي في المنزل، وهي كما يلي:

أسباب بطء شبكة الواي فاي

– مكان الراوتر.

– عدد الأجهزة المتصلة.

– توافر جهاز توجيه حديث.

– استخدام نقاط البث في المنازل الكبيرة.

وضع جهاز التوجيه

وينصح الخبراء بعدم وضع جهاز التوجيه الخاص بك في المطبخ، أو في مكان منخفض جدًا أو ضيق.

إذ “يمكن للنوافذ والخزائن والمساحات الضيقة أن تبطئ من سرعته”، بالإضافة إلى أن مواد البناء قد يكون لها تأثير ممائل، لذا من الأفضل البحث عن منطقة مفتوحة لوضع جهاز “الرواتر” فيها.

مكان مفتوح

وتوصي شركة الاتصالات، إن أجهزة التوجيه تحتاج إلى وضعها في منطقة مفتوحة بها مساحة أكبر، مما يسمح للإشارة بالانتشار في جميع أنحاء المنزل بسهولة أكبر.

وتدعو إلى تركيز جهاز التوجيه في منطقة أكثر استخدامًا في المنزل ورفعها إلى ما لا يقل عن 1.5 متر إلى أكثر من مترين من الأرض.

ومن تلك المناطق التي لايفضل وضع “الراوتر” فيها المطبخ، بسبب الأجهزة مثل أجهزة الميكروويف التي لديها القدرة على إصدار إشارات متداخلة.

الابتعاد عن المعدن

ويجب أيضًا وضع أجهزة توجيه “واي فاي” بعيدًا عن المعدن، لأنها وكما تقول “ريتر كومينيكيشن” يمكن أن تقلل الإشارة أيضًا.

عدد الأجهزة المرتبطة

ينصح الخبراء أيضا بعد تجاوز عدد الأجهزة المرتبطة بشبكة الواي للحد المسموح به من الشركة المصنعة لجهاز الراوتر.