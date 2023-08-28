إحدى قبائل محافظة لحج تحذر من تزايد حالات استهداف مشايخها وقياداتها

الإثنين 28 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 240

حذرت قبيلة العزيبة بمحافظة لحج من عمليات استهداف خطيرة طالت عدد من مشايخها وقياداتها خلال الفترة الماضية.

وقالت قبيلة العزيبة في بيان، إن محاولات الاستهداف هذه ستدفع بمنطقة لحج صوب اتون صراع كبير سيتضرر منه الجميع داعيتا محافظ لحج وقيادة المجلس الرئاسي للتدخل لوقف حالة الاستهداف والتعسف التي تتعرض لها.

وقبل أيام اغتال مسلحين، أحد مشايخ قبيلة العزيبة، الشيخ عادل عبيد سيف العزيبي في مفرق الوهط بمنطقة صبر بمحافظة ‎لحج.

وارجعت بعض المصادر، أنه اغتيل على يد قيادي في مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات