علماء ينجحون في نقل جين طول العمر

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نجح علماء في جامعة روتشستر، في نقل جين طول العمر من فئران الخلد العارية إلى الفئران العادية، ما أدى إلى تحسين الصحة ومنح الفئران عمرا أطول.
وفئران الخلد العارية، المتواجد في صحارى شرق أفريقيا خاصة في جنوب أثيوبيا وفي كينيا والصومال، معروفة بأعمارها الطويلة ومقاومتها الاستثنائية للأمراض المرتبطة بالعمر.
ومن خلال إدخال جين محدد مسؤول عن إصلاح الخلايا وحمايتها في الفئران، فتح الباحثون في روتشستر إمكانيات مثيرة لكشف أسرار الشيخوخة وإطالة عمر الإنسان.
تقول فيرا جوربونوفا، أستاذة دوريس جونز شيري لعلم الأحياء والطب في جامعة روتشستر: "تقدم دراستنا دليلًا على مبدأ أن آليات طول العمر الفريدة التي تطورت في أنواع الثدييات الطويلة العمر يمكن تصديرها لتحسين عمر الثدييات الأخرى".