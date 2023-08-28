مصادر برلمانية.. الحكومة تصر على تمرير صفقتها في مجال الاتصالات مع شركة إماراتية

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قالت مصادر برلمانية، إن الحكومة تصر تمرير صفقة إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة إماراتية، بطريقة مخالفة للوائح والدستور اليمني، رغم تحذيرات البرلمان وذكر البرلماني اليمني علي المعمري، في تدوينة على منصة "إكس"، إن مجلس الوزراء يجتمع اليوم ليقر صفقة عقد الشراكة مع شركة (nx)في جريمة مركبة، رغم صدور تقرير اللجنة البرلمانية وإدانته لهذه الصفقة. واعتبر ذلك اصرار مخز من قبل الحكومة بطريقة مخالفة للدستور، رغم صدور تقرير اللجنة البرلمانية الذي أدان مخالفة الحكومة. وكان تقرير اللجنة البرلمانية، قد اعتبر صفقة الحكومة مع شركة NX الاماراتية، مخالفة جسيمة وخرق للدستور وبالعمل خارج أحكامه وبالذات احكام المواد (۱۳-۱۸) من الدستور. أكد البرلمان، أن القرار ينتهك سيادة اليمن، لافتا إلى أن الاتفاق بجميع مضامينه يوفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية ك "عدن نت".