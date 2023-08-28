استخراج دودة حية بطول 8 سم من دماغ امرأة.. والأطباء يكشفون مفاجأة

الإثنين 28 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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عثر فريق طبي أسترالي على دودة طفيلية يبلغ طولها 8 سم في دماغ مريضة عانت من آلام في البطن وإسهال لمدة ثلاثة أسابيع، وتسبب لها بسعال جاف مستمر وحمى وتعرق ليلي.

الدخول للمستشفى:

وبحسب صحيفة “الغارديان ” فإن المريضة وهي امرأة تبلغ من العمر 64 عامًا، أدخلت للمرة الأولى إلى المستشفى في أواخر يناير 2021 بعد أن عانت من آلام في البطن وإسهال لمدة ثلاثة أسابيع.

وأوضحت الصحيفة أنه “بحلول عام 2022، تفاقمت الحالة وشملت أعراضها أيضًا النسيان والاكتئاب؛ ما دفع إلى إحالتها إلى مستشفى كانبيرا جنوب أستراليا، حيث كشف فحص التصوير بالرنين المغناطيسي لدماغها عن وجود تشوهات تتطلب عملية جراحية”.

ودفع هذا الاكتشاف المفاجئ فريقًا في المستشفى إلى الاجتماع سريعًا للكشف عن نوع الدودة الأسطوانية، والأهم من ذلك، اتخاذ قرار بشأن أي علاج إضافي قد تحتاجه المريضة.

إرسال الدودة للمختبر:

وقال طبيب الأعصاب الذي أشرف على الحالة سانجايا سيناناياكي “كانبيرا مكان صغير، لذلك أرسلنا الدودة، التي كانت لا تزال على قيد الحياة، مباشرة إلى مختبر أحد علماء CSIRO الذي يتمتع بخبرة كبيرة في مجال الطفيليات”.

وكشفت الصحيفة أن المختبر تعرف على الدودة أوفيداسكاريس روبرتسي Ophidascaris robertsiK وهذه دودة مستديرة توجد عادة في الثعابين، فيما تمثل المريضة الأسترالية أول حالة في العالم يُعثر على الدودة داخل جسمها.