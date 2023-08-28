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شرطة تعز تلقي القبض على متهم بقتل امرأة وإصابة آخرين

الإثنين 28 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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تمكنت الأجهزة الامنية بشرطة تعز من القاء القبض على متهم بقتل إمرأة وإصابة أربعة آخرين في منطقة الضباب.

وقال مركز الإعلام الأمني ان الاجهزة الامنية بشرطة تعز تمكنت من القبض على شخص يدعى "ع. أ" متهم بقتل امرأة وإصابة أربعة آخرين من أسرة واحدة في قرية برداد بمنطقة الضباب.

وأضاف أن الشرطة القت القبض على المتهم في اقل من ساعة من ارتكاب الجريمة، مشيراً إلى أن المتهم قام بقتل المرأة واصابة اربعة اخرين بواسطة حجر استخدمت بالتهشيم

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