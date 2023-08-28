برنامج الأغذية العالمي يوقف المساعدات عن مليون وسبعمئة ألف يمني بسبب نقص التمويل

الإثنين 28 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال برنامج الغذاء العالمي، إنه مضطر لتقليص المساعدات النقدية والغذائية في اليمن اعتبارا من سبتمبر/ أيلول القادم، بسبب نقص التمويل الحاد.

وأضاف البرنامج في بيان على صفحته على فيسبوك أن "خطر جديد يدق الأبواب في اليمن، بسبب نقص التمويل الحاد، سيواجه الملايين اعتباراً من سبتمبر/ أيلول القادم تقليص في المساعدات النقدية والغذائية، بما في ذلك الوجبات المدرسية، والمساعدات المقدمة لمحاربة سوء التغذية ومشاريع بناء القدرة على الصمود".

وأشار إلى أن البرنامج "سيجبر على خفض مستوى المساعدات في وقت حرج بالنسبة لملايين العائلات وخاصاً مع بداية العام الدراسي الجديد".

وشدد على ضرورة الحصول على تمويل "حتى نتمكن مع مساعدة العائلات الأكثر احتياجاً على تغطية احتياجاتهم الأساسية".