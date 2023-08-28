آخر الاخبار

4 أخطاء تؤدى إلى بطء شبكة “الواي فاي” في المنزل تصريح جديد لوزارة المالية بشأن صرف الرواتب..تفاصيل إحدى قبائل محافظة لحج تحذر من تزايد حالات استهداف مشايخها وقياداتها علماء ينجحون في نقل جين طول العمر مصادر برلمانية.. الحكومة تصر على تمرير صفقتها في مجال الاتصالات مع شركة إماراتية استخراج دودة حية بطول 8 سم من دماغ امرأة.. والأطباء يكشفون مفاجأة شرطة تعز تلقي القبض على متهم بقتل امرأة وإصابة آخرين برنامج الأغذية العالمي يوقف المساعدات عن مليون وسبعمئة ألف يمني بسبب نقص التمويل رسميا.. ريال مدريد يكشف عن طبيعة إصابة فينيسيوس الاعلان عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية - المالكي يكشف تفاصيل الحادثة

رسميا.. ريال مدريد يكشف عن طبيعة إصابة فينيسيوس

الإثنين 28 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 218
 

أصدر نادي ريال مدريد، اليوم الاثنين، بيانا رسميا كشف فيه عن طبيعة إصابة لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

 

وكان فينيسيوس (23 عاما) قد تعرض للإصابة، خلال مباراته أمام مضيفه سيلتا فيغو (1-0) التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ولم يستطع إكمال اللقاء.

وقال ريال مدريد في البيان: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا فينيسيوس جونيور من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية اليمنى".

وأشار البيان إلى أنه: "لم يتم تحديد مدى استجابة اللاعب للعلاج حتى الآن".

ولم يذكر ريال مدريد في بيانه، مدة غياب فينيسيوس عن الملاعب.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مدة غياب فينيسيوس عن الملاعب ستستغرق شهرا.

وأشارت الصحيفة إلى أن فينيسيوس لن ينضم لصفوف منتخب البرازيل خلال التوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل، كما سيغيب عن مباريات خيتافي وريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد ضمن الدوري.

 
إقراء أيضاً
أسطورة ليفربول يعلق على "انتقال صلاح إلى السعودية"
منتخب اليمن يواجه نظيره العراقي الاثنين في البصرة العراقية
عاصفة “تكهنات” بانتقال محمد صلاح للاتحاد السعودي.. وصحيفة تحسم الجدل
محلل رياضي: لاعب واحد قادر على تعويض رحيل محمد صلاح عن ليفربول
توقيت مباراة الأولمبي اليمني مع نظيره العراقي
آخر مباراة للنجم محمد صلاح مع ليفربول الليلة وصفقة سعودية كبيرة تنتظره
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول