رسميا.. ريال مدريد يكشف عن طبيعة إصابة فينيسيوس

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أصدر نادي ريال مدريد، اليوم الاثنين، بيانا رسميا كشف فيه عن طبيعة إصابة لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور.
وكان فينيسيوس (23 عاما) قد تعرض للإصابة، خلال مباراته أمام مضيفه سيلتا فيغو (1-0) التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ولم يستطع إكمال اللقاء.
وقال ريال مدريد في البيان: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا فينيسيوس جونيور من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية اليمنى".
وأشار البيان إلى أنه: "لم يتم تحديد مدى استجابة اللاعب للعلاج حتى الآن".
ولم يذكر ريال مدريد في بيانه، مدة غياب فينيسيوس عن الملاعب.
ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مدة غياب فينيسيوس عن الملاعب ستستغرق شهرا.
وأشارت الصحيفة إلى أن فينيسيوس لن ينضم لصفوف منتخب البرازيل خلال التوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل، كما سيغيب عن مباريات خيتافي وريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد ضمن الدوري.