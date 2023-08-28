الاعلان عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية - المالكي يكشف تفاصيل الحادثة

الإثنين 28 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الاثنين، سقوط مقاتلة من نوع “تورنيدو” خلال مهمة تدريبية شرق البلاد، مشيرة إلى نجاة طاقمها.

وأوضح العميد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه عند الساعة 3:44 مساء الاثنين، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع “تورنيدو” أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران (شرق البلاد).

وأكد العميد المالكي نجاة الطاقم الجوي بعد استخدام كرسيي النجاة، وعدم وجود أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة، منوهاً بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث.