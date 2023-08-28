رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعود إلى العاصمة المؤقتة عدن

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عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي ، اليوم الاثنين برفقة عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي الى العاصمة المؤقتة عدن.
وذكرت وكالة الانباء اليمنية سبأ ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قام خلال الفترة الماضية بجولات داخلية، وخارجية، كما عقد واعضاء المجلس، سلسلة اجتماعات تشاورية، ولقاءات معمقة مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية، والشركاء الاقليميين والدوليين حول مستجدات الوضع الوطني، والجهود الرامية لاحلال السلام والاستقرار، وانهاء المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.
وقالت ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اكد حرصه واخوانه اعضاء المجلس على مشاركة المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن وكافة المحافظات، همومهم، وتطلعاتهم المشروعة لتأمين الخدمات الاساسية، وفي المقدمة الكهرباء والطاقة، وسبل العيش الكريم. وجدد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي بالمضي قدما في تهيئة الظروف المناسبة لاستقرار عمل مؤسسات الدولة وقياداتها، والوفاء بالاصلاحات الهيكلية، والمالية، والادارية لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتحصين الجبهة الداخلية في المعركة المصيرية ضد مشروع الانقلاب، والتنظيمات الارهابية المتخادمة معه.
وأكد العليمي ادراكه العميق واعضاء المجلس والحكومة، لحجم المعاناة الانسانية، التي فاقمتها الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، مبديا عظيم تقديره للمسؤولية العالية التي تحلى بها الشعب اليمني في التعاطي مع التداعيات الكارثية لتلك الاعتداءات الاجرامية.
كما اثنى في هذا السياق على الاستجابة العاجلة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، من اجل تعزيز موقف الاقتصاد الوطني، ومنع انهيار البلاد الى ازمة انسانية شاملة