تجاهلوا إجراءات الحماية الامنية ورفضوا مرافقة الامن لهم .. منظمة أطباء بلا حدود تفقد الاتصال باثنين من موظفيها بمارب

الإثنين 28 أغسطس-آب 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-خاص

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أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم ، تعرض اثنين من موظفيها للاختطاف في محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).

مصدر امني اكد لموقع مارب برس ان فريق منظمة أطباء بلاحدود تم اعتراضهم من قبل مسلحين مجهولين كانوا على متن سيارتين " شاص وسيارة هيلوكس غمارتين" كان بهما عدة مسلحين ملثمين قرب منطقة العرقين على الخط الدولي الرابط بين سيؤن ومارب.

واكد المصدر الأمني ان فريق منظمة أطباء بلا حدود تجاهلوا التوجيهات الامنية وإجراءات الحماية، وتحركوا قبل الموعد الذي كان محددا لهم بدون مرافقه امنيه، مما سهل اعتراضهم واختطافهم.

وأضاف المصدر " تم اشعار منظمه أطباء بلا حدود عدة مرات من قبل السلطات الامنية بعدم الخروج خارج الحزام الأمني الابمرافقه امنيه وإبلاغ السلطات بكل تحركاتها .

وفي وقت سابق قدم مندوب الامن لدى الوحده التنفيذيه بشكوى الى وكيل محافظة مأرب اكد فيها بأن المنظمه تتجاهل إجراءات الحماية الامنية وتقوم بالنزولات الميدانيه بدون مرافقه امنيه.