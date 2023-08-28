رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعود إلى العاصمة المؤقتة عدن تجاهلوا إجراءات الحماية الامنية ورفضوا مرافقة الامن لهم .. منظمة أطباء بلا حدود تفقد الاتصال باثنين من موظفيها بمارب اندلاع اشتباكات بين مليشيا" الرزامي" و "الخيواني" شمالي صنعاء على هذه الصفقة المدمرة للشباب تركيا والسعودية تعززان علاقتهما الاقتصادية باتفاقية جديدة صنعاء.. الإعلان عن تأسيس كيان نقابي جديد لمواجهة ممارسات سلطة الحوثيين قرار لوزارة المالية بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة ابتداءا من هذا الشهر مصر تستجيب وتمنح اليمنيين المقيمين والوافدين التسهيلات المطلوبة بتوجيهات من السيسي دعا إلى تحرك عالمي عاجل..برنامج "الغذاء العالمي" يحدد موعد إيقاف المساعدات الغذائية والنقدية في اليمن وزارة الدفاع السعودية تعلن تسلم قيادة قوتين دوليتين في الخليج من هو المشتبه به الأول في تحطم طائرة «فاغنر»؟
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم ، تعرض اثنين من موظفيها للاختطاف في محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).
مصدر امني اكد لموقع مارب برس ان فريق منظمة أطباء بلاحدود تم اعتراضهم من قبل مسلحين مجهولين كانوا على متن سيارتين " شاص وسيارة هيلوكس غمارتين" كان بهما عدة مسلحين ملثمين قرب منطقة العرقين على الخط الدولي الرابط بين سيؤن ومارب.
واكد المصدر الأمني ان فريق منظمة أطباء بلا حدود تجاهلوا التوجيهات الامنية وإجراءات الحماية، وتحركوا قبل الموعد الذي كان محددا لهم بدون مرافقه امنيه، مما سهل اعتراضهم واختطافهم.
وأضاف المصدر " تم اشعار منظمه أطباء بلا حدود عدة مرات من قبل السلطات الامنية بعدم الخروج خارج الحزام الأمني الابمرافقه امنيه وإبلاغ السلطات بكل تحركاتها .
وفي وقت سابق قدم مندوب الامن لدى الوحده التنفيذيه بشكوى الى وكيل محافظة مأرب اكد فيها بأن المنظمه تتجاهل إجراءات الحماية الامنية وتقوم بالنزولات الميدانيه بدون مرافقه امنيه.