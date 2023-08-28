الإثنين 28 أغسطس-آب 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قالت مصادر محلية إن اشتباكات اندلعت اليوم شمالي العاصمة صنعاء، على خلفية صفقة مخدرات، بين قيادات من الصف الأول في جماعة الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، وذكرت مصادر مطلعة أن الاشتباكات اندلعت بين مجاميع مسلحة، تتبع القيادي البارز في الجماعة، عبدالله عيضة الرزامي، المعروف بـ"أبو يحيى"، من جهة، وعناصر المخابرات الحوثية التي يرأسها، عبدالحكيم الخيواني من جهة أخرى.

وذكرت مصادر صحفية أن الاشتباكات اندلعت شمالي صنعاء، بين قيادات حوثية امنية واخرى من الصف الاول على صفقة مخدرات تقدر قيمتها بمئات الملايين واشارت المصادر ان جهاز المخابرات التابع لمليشيا الحوثي قام عبر اطقم عسكرية عليها مسلحيه بمداهمة وكر مخزن فيه المخدرات في حي شملان.

وأراد القيادي الحوثي الرزامي الاستئثار بالصفقة مع قيادات حوثية من الصف الاول وهو ما دفع بتحرك أطقم حوثية تنتمي لأجهزة تنتحل صفة المخابرات للتحرك إلى مكان تخزينها لانتزاع حصتها نجم عنها مواجهات مسلحة استخدمت فيها أسلحة متوسطة. ونوهت المصادر الى تصاعد النزاعات بين هذه القيادات في نشر المخدرات بشكل مخيف في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وتحقيق ثراء فاحش . هذا وتشهد صنعاء والمناطق المحتلة من قبل الحوثيين انتشاراً كبيراً لتجارة المخدرات والحشيش والمواد المخدرة، حيث يتزعمها قادة حوثيون.