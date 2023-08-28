عاجل: مصر تستجيب وتمنح اليمنيين المقيمين والوافدين التسهيلات المطلوبة بتوجيهات من السيسي

الإثنين 28 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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قالت وكالة سبأ الحكومية بأن السفير المصري لدى اليمن احاط رئيس مجلس القيادة الرئيس رشاد العليمي بتوجيهات الرئيس المصري بشأن التسهيلات المطلوبة للمقيمين والوافدين اليمنيين في مصر.

وفي التفاصيل استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين في الرياض، سفير جمهورية مصر العربية، احمد فاروق، للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وفي اللقاء، نقل السفير المصري لرئيس مجلس القيادة الرئاسي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب اليمني الامن والاستقرار والسلام.

و احاط السفير المصري، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الى الحكومة المصرية، ودوائرها المعنية بالموافقة على منح التسهيلات المطلوبة للمقيمين والوافدين اليمنيين الى الاراضي المصرية.

وقال السفير احمد فاروق "ان التوجيهات الرئاسية المصرية، تأتي تلبية لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال لقائه الاخير في القاهرة بالرئيس السيسي، وبما يجسد التزام مصر الثابت قيادة وحكومة وشعبا بدعم الشعب اليمني وقيادته السياسية".

واوضح السفير فاروق، ان وزراة الخارجية المصرية والجهات ذات العلاقة، ستعلن تباعاً الاليات والتفاصيل المتعلقة بالتسهيلات الممنوحة للمقيمين والوافدين اليمنيين، بموجب التوجيهات الرئاسية.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال اللقاء عن عظيم شكره وتقديره لاخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية، على هذه المبادرة الكريمة ومواقفهم المشهودة في مختلف المراحل والظروف.

وذكر في هذا السياق، بالمواقف المشرفة لجمهورية مصر العربية الى جانب الشعب اليمني، ونظامه الجمهوري، وصولاً الى دورها العروبي والانساني ضمن تحالف دعم الشرعية، وجهود استعادة مؤسسات الدولة، والسلام، والاستقرار، والتنمية في اليمن.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، التي فتحت خلالها مصر ابوابها لاستقبال مئات الالاف من اليمنيين الباحثين عن التعليم، او العلاج، والملاذ الآمن من بطش المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.