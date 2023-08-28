الإثنين 28 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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أعلن برنامج الغذاء العالمي (WFP) أنه يعتزم إيقاف تقديم المساعدات الغذائية والنقدية في اليمن اعتباراً من نهاية سبتمبر القادم بسبب النقص الشديد في التمويل.

وقال البرنامج في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" اليوم الاثنين: "نواجه وضعاً حرجاً بسبب عدم توفر التمويل الكافي لضمان استمرارية عملياتنا بسلاسة اعتبارا من نهاية سبتمبر 2023، سنضطر إلى قطع المساعدات النقدية والغذائية".

وحذر من أن هذا الإجراء من شأنه أن يلحق الضرر البالغ بملايين المحتاجين الذين يعتمدون في معيشتهم على هذه المساعدات، بما فيهم ملايين الأطفال الذين "يواجهون بالفعل سوء التغذية، ويدفعون أعلى تكلفة للصراع الطويل والانهيار الاقتصادي في البلاد".

ودعا البرنامج إلى تحرك عالمي عاجل لمواجهة هذه الأزمة قبل أن تتحول إلى كارثة، وقال: "هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية.. اليمن لا يمكنه الانتظار".

وكان برنامج الغذاء العالمي، قد أورد في أحدث تقرير له بشأن حالة الأمن الغذائي في اليمن، أن خطته للستة الأشهر القادمة (سبتمبر 2023 - فبراير 2024) والقائمة على الاحتياجات الإنسانية في البلاد، لم تمول حتى الآن سوى بنسبة 20% فقط من إجمالي 1.17 مليار دولار مطلوبة للفترة القادمة.