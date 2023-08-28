وزارة الدفاع السعودية تعلن تسلم قيادة قوتين دوليتين في الخليج

الإثنين 28 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأحد، تسلم قواتها البحرية قيادة قوتين دوليتين معنيتين بتعزيز الأمن البحري في الخليج، ضمن مراسم جرت في الأسطول الخامس الأمريكي بالبحرين.

وأفادت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية بأن "القوات البحرية الملكية السعودية، تسلمت اليوم، مهام قيادة قوة الواجب المختلطة 152 من سلاح البحرية الملكي البحريني، وقيادة قوة الحارس من البحرية الملكية البريطانية".

وأوضحت أن التسلم تم في "حفل رسمي أقيم في مقر قاعدة الدعم البحرية الأمريكية بالأسطول الخامس في البحرين".

بدوره، أكد قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي الفريق براد كوبر، "أهمية الدور الذي تلعبه قوة الواجب المختلطة 152 في تأمين الملاحة البحرية، وحفظ ونشر السلام في المنطقة"، وفق المصدر السعودي ذاته.

وأشاد المسؤول العسكري الأمريكي بـ"كفاءة واحترافية القوات البحرية الملكية السعودية وإنجازاتها في العديد من العمليات الدولية المشتركة".

من جانبه، أشار العقيد البحري عاصم العمري، من القوات البحرية الملكية السعودية، في كلمته إلى "جاهزية القوات البحرية التامة للقيام بالواجبات المناطة بها في قيادة القوة".

كما هنأ العميد البحري بيتر لوتن من البحرية الملكية البريطانية، القوات البحرية السعودية بتولي مسؤوليات قيادة قوة الحارس.

وتتمثل مهام قوة الحارس في "مراقبة خطوط الملاحة البحرية التجارية في المنطقة، وتوفير الحماية للسفن التجارية التي تحمل أعلام الدول المشاركة في القوة، وردع الدول الراعية للأنشطة التي قد تهدد أمن الملاحة البحرية"، بحسب لوتن.

أما مهام قوة الواجب المختلطة 152، فتتمثل في "تعزيز الأمن البحري في الخليج العربي، وحماية البنية التحتية في المياه الدولية، ومكافحة الأنشطة غير القانونية والتهديدات الإرهابية