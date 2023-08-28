اعتقال قاتل أسامة بن لادن.. تهمة تلاحقه في تكساس

الإثنين 28 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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ألقت الشرطة في ولاية تكساس الأميركية القبض على روبرت جيه أونيل، الجندي الأميركي السابق الشهير بـ"قاتل أسامة بن لادن" الزعيم السابق لتنظيم القاعدة.

فأونيل البالغ من العمر 47 عاما، اعتقل الأربعاء الماضي ووجهت له تهمة جنحة من الدرجة الأولى بالاعتداء مما تسبب بإصابة جسدية، وتهمة جنحة من الدرجة الثالثة تتعلق بالتسمم العام.

وفيما لم تدرج سجلات السجن سوى تهمة الاعتداء، تم إطلاق سراح أونيل بعد دفع كفالة مالية 3500 دولار.

واشتهر أونيل، الجندي السابق بالبحرية الأميركية، بأنه قاتل أسامة بن لادن، العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر 2001، في عملية للجيش الأميركي عام 2011.

تفاصيل العملية في مذكراته ففي مذكراته الصادرة عام 2017 بعنوان "المشغل" روى أونيل تفاصيل العملية التي استهدفت بن لادن، وهي الرواية التي لم تنفها أو تؤكدها واشنطن.

ليست المرة الأولى يذكر أن احتجاز أونيل في السجن، ليس الأول من نوعه، إذ ألقي القبض عليه في عام 2016 لقيادته السيارة مخمورا في مونتانا، لكن المدعين أسقطوا لاحقا التهم عنه.

وفي 2020، حظرت شركة دلتا إيرلاينز ركوب أونيل لطائراتها لرفضه ارتداء كمامة إبان جائحة كورونا