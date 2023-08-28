الإثنين 28 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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علق أسطورة ليفربول الإنجليزي جيمي كاراغر، على التقارير التي ربطت نجم الفريق محمد صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي. وكانت وسائل إعلام عدة أكدت اقتراب النجم المصري صاحب الـ31 عاما من الموافقة على اللعب بقميص اتحاد جدة، في صفقة قدرت بنحو 100 مليون جنيه إسترليني.

ورجح كاراغر، في الاستوديو التحليلي لمباراة نيوكاسل يونايتد وليفربول في الدوري الممتاز، الأحد، أن صلاح "لن يغادر ليفربول".

وقال نجم دفاع الفريق ومنتخب إنجلترا المعتزل: "أعتقد أن صلاح لن يذهب، لأن الوقت تأخر في سوق الانتقالات"، الذي يغلق أبوابه خلال أيام.

وأوضح كاراغر: "لا أرى أن صلاح مثل (كريستيانو) رونالدو (الذي انتقل إلى النصر السعودي).

أمامه 3 أو 4 سنوات للعطاء. أعتقد أن بإمكانه تسجيل الكثير من الأهداف وإحراز الألقاب وكسر الأرقام القياسية".

وقال إن صلاح "ربما يذهب إلى الدوري الأميركي أو السعودي في المستقبل". ولدى سؤاله عن القيمة العادلة لبيع صلاح في الوقت الحالي، قال: "أعتقد أنه يستحق أن يباع بـ150 مليون جنيه إسترليني. لا يجب بيعه بـ100 مليون إسترليني".

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، عن تعيين الإيطالي روبرتو مانشيني مدربا للمنتخب الوطني الأول.

وقال الاتحاد السعودي في حسابه على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "شريط من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر". وبث حساب الاتحاد السعودي مقطع فيديو لتقديم المدرب الجديد للمنتخب، ظهر من خلاله مانشيني يختار ربطة العنق باللون الأخضر، لون قميص المنتخب السعودي.

وقال مانشيني: "صنعت التاريخ في أوروبا والآن جئت لصناعة التاريخ في السعودية". وقبل الإعلان الرسمي، أفادت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن مانشيني، الذي استقال من مهامه مدربا للمنتخب الإيطالي منتصف الشهر الجاري، سيتسلم المهام الفنية للمنتخب السعودي، الإثنين.

وحسب الصحيفة الإيطالية الرياضية، وقع مانشيني (58 عاما) عقدا لمدة 4 أعوام، وتحديدا حتى عام 2027، مع الاتحاد السعودي لكرة القدم. وأشارت "غازيتا ديلو سبورت" من دون ذكر أي مصدر، إلى أن مانشيني سيشارك في أول مؤتمر صحفي له، الإثنين، في الرياض. وكان المنتخب السعودي الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل في مونديال قطر العام الماضي بفوزه على الأرجنتين 2-1 في دور المجموعات، يبحث عن مدرب منذ رحيل الفرنسي هيرفيه رونار، الذي قاده في العرس الكروي العالمي لتدريب منتخب فرنسا للسيدات.