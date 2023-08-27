خبير عسكري.. حديث السلام في اليمن مجرد وهم

الأحد 27 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استبعد خبير عسكري يمني، اليوم الأحد، أي حل لإنهاء الحرب في اليمن الذي يشهد حربا من تسع سنوات.

وقال الأكاديمي والخبير في الشؤون العسكرية، الدكتور علي الذهب -في تغريدة على منصة "إكس"- إن أقصى ما يمكن تحقيقه بشأن السلام في اليمن، تثبيت خريطة تقاسم المكاسب الحالية مؤقتا".

وأضاف "الحديث عن سلام شامل، مجرد وهم". وتابع الذهب بالقول "كل طرف الآن لديه ما يكفيه للمضي في حرب أخرى طويلة، وليس بكل هؤلاء يكون السلام".

ويشهد الملف اليمني تحركات أممية ودولية، في إطار حل الأزمة اليمنية، في ظل التقارب السعودي الإيراني، والمفاوضات المباشرة بين الجانب السعودي وجماعة الحوثي. والجمعة، شكك كينيث كيتزمان، الخبير الأميركي في شؤون الشرق الأوسط، في قدرة التقارب السعودي الايراني على وقف الحرب في اليمن".

وقال كيتزمان في حديث لـ "الحرة" إن واشنطن لا تزال لا تصدق إيران بشأن التزاماتها، ورغم وعد الإيرانيين للرياض بوقف الحرب، لكن ذلك لم يتم بعد". ويرى الخبير أن ليس هناك تغييرا حقيقيا في العلاقات بين السعودية وإيران