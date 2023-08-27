وزير الخارجية يغادر عدن متوجهاً إلى الدوحة في زيارة رسمية

الأحد 27 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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غادر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم العاصمة المؤقتة عدن، وغادر بن مبارك عدن متوجهاً الى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية، ويلتقي خلالها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبدالرحمن آل ثاني، وذلك لبحث وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك..بحسب وكالة سبأ