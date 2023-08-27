خبير عسكري.. حديث السلام في اليمن مجرد وهم وزير الخارجية يغادر عدن متوجهاً إلى الدوحة في زيارة رسمية منتخب اليمن يواجه نظيره العراقي الاثنين في البصرة العراقية ضبط حلي وقطع أثرية يمنية في مطار القاهرة الدولي..تفاصيل تعميم وزارة الأوقاف بشأن العام الدراسي الجديد..تفاصيل الداخلية تعلن ضبط 27 متهما في المحافظات المحررة على ذمة 23 قضية جنائية عاصفة “تكهنات” بانتقال محمد صلاح للاتحاد السعودي.. وصحيفة تحسم الجدل إسرائيل تراقب أكبر حدث عسكري في الشرق الأوسط.. “8 آلاف مقاتل يتوجهون إلى هذه الدولة العربية المليشيات تدشن حملة إرهاب تستهدف الكتاب والنشطاء المساندين لمطالب صرف رواتب رئيس الوزراء يوجه بتلبية احتياجات المواطنين وضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ..تفاصيل
غادر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم العاصمة المؤقتة عدن، وغادر بن مبارك عدن متوجهاً الى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية، ويلتقي خلالها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبدالرحمن آل ثاني، وذلك لبحث وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك..بحسب وكالة سبأ