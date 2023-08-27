منتخب اليمن يواجه نظيره العراقي الاثنين في البصرة العراقية

الأحد 27 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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يواجه منتخب اليمن الأولمبي (تحت 23 عاماً)، الاثنين، نظيره العراقي، في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لخوض غمار التصفيات الآسيوية التي ستنطلق أوائل الشهر القادم.

وقال الاتحاد اليمني لكرة القدم، إن المباراة بين المنتخبين ستقام على ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة، وستبدأ في تمام الساعة السادسة مساءً (بتوقيت اليمن).

واقر الاجتماع الفني والتنسيقي بين المنتخبين، أن يلعب منتخب اليمن مباراة الغد بالزي الأبيض (شورت) والأحمر (تي شيرت)، فيما سيرتدي خصمه العراقي الزي الأخضر الكامل.

كما أقر الاجتماع أن تكون المباراة مفتوحة أمام الجماهير والقنوات الفضائية الراغبة بنقل اللقاء، وبالتالي ستكون منقولة على قناة العراقية الرياضية.

ويشارك منتخب اليمن الأولمبي في التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة الثالثة التي تستضيف مبارياتها فيتنام، وتضم إلى جوارهما منتخبي سنغافورة وغوام، وتستمر خلال الفترة بين (6 - 12) سبتمبر 2023.