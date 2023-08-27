ضبط حلي وقطع أثرية يمنية في مطار القاهرة الدولي..تفاصيل

الأحد 27 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ضبطت السلطات المصرية مجموعة من الحلي والقطع الأثرية قادمة من دولة اليمن داخل طرد شحن، في مطار القاهرة الدولي، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت السلطات المصرية، إنها اشتبهت في بوليصة شحن واردة من اليمن أثناء إنهاء الاجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك الوارد بمصر للطيران (القطاع الخاص)، وفقا لموقع مصراوي.

وقال المصدر الصحفي في خبر نشر يوم أمس السبت، إن الصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 3 طرود إكسسوارات.

وأضاف أن السلطات المصرية شكلت لجنة للمعاينة الفعلية للمضبوطات، وتبين وجود مجموعة من المشغولات المعدنية وعدد من العملات المعدنية والحلى القديمة يشتبه أن تكون أثرية.

وأشار إلى أن المشغولات المعدنية المثبت بها عملات معدنية ترجع لعهد الملك عبدالعزيز آل سعود وبعض العملات المعدنية مختلفة الفئات والأحجام ومجموعة من الحلى من الأصناف المضبوطة تخضع للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973، والذى ينص على منع استيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول.

وأوصت اللجنة بمصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار لحين تسليمها لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وأكدت السلطات المصرية اتخاذ الاجراءات القانونيية وتحرير المضبوطات، تنفيذا للتعليمات بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.