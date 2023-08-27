تعميم وزارة الأوقاف بشأن العام الدراسي الجديد..تفاصيل

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حثت وزارة الأوقاف والإرشاد في العاصمة المؤقتة عدن، أولياء الأمور بدفع أبنائهم للتعليم والعودة إلى المدارس.
جاء ذلك في تعميم للوزارة موجه لمدراء عموم الأوقاف والإرشاد، وخطباء المساجد، والعلماء والدعاة والمرشدين بالمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وأشارت فيه إلى أهمية التعليم، وحثّ أولياء أمور الطلاب على الدفع بأبنائهم إلى المدارس. كما وجهت الوزارة بتخصيص خُطبة الجمعة المقبلة والدروس الأسبوعية وأعمال الإرشاد، للحث على التعليم والتحصيل المعرفي، ومُحاربة الجهل قرين التخلف والفوضى.