الداخلية تعلن ضبط 27 متهما في المحافظات المحررة على ذمة 23 قضية جنائية

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ضبطت إدارات الشرطة بالمحافظات المحررة، أمس السبت، 27 متهما على ذمة 23 قضية جنائية.
وأوضحت وزارة الداخلية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن من بين المتهمين 8 بساحل حضرموت و 7 بتعز و 3 بمأرب و 3 في شبوة ومثلهم في الضالع و 2 بالمهرة وواحد بأبين.
وبحسب التقرير تنوعت القضايا المضبوطة بينها 5 قضايا سرقة، و 4 إيذاءات عمدي جسيم ، و 4 اعتداءات على أملاك غير، و 2 خيانة أمانة ، و قضيتي انتهاك مسكن إضافة إلى قضايا أخرى تمثلت في شروع في القتل وإطلاق نار والسب والشتم ومقاومة السلطات وتفجير قنبلة و مواد مخدرة.
وذكر التقرير أن الشرطة في محافظات عدن وتعز وحضرموت الساحل والوادي والضالع وشبوة والمهرة وأبين عملية المتابعة والتحري للوصول لمرتكبي 19 قضية جنائية، لافتا إلى أن إدارة الشرطة بمأرب سجلت حادث حريق، إلى جانب حادثة انتحار بحضرموت الوادي.