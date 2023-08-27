عاصفة “تكهنات” بانتقال محمد صلاح للاتحاد السعودي.. وصحيفة تحسم الجدل

الأحد 27 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 286

احتدم الجدل وتتابعت التقارير والتكهنات، قبل مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري الإنكليزي، بينما يترقب الجميع ما ستكشف عنه الساعات المقبلة بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، وهل سيبقى في ليفربول أم يستسلم لإغراء الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي.



توالت بسرعة قياسية خلال الساعات الأخيرة، تفاصيل الانتقال المثير، فبعد إعلان ليفربول صراحة قبل أيام، على لسان مديره الفني يورغن كلوب أن الفرعون المصري “ليس للبيع”، عاد نبأ انتقال صلاح يتردد بقوة وسط تأكيدات، سعودية في الأغلب، بلغت حد إتمام الصفقة بالفعل، وأن مباراة نيوكاسل ستكون الأخيرة لصلاح بقميص ليفربول.



واليوم، نشرت جريدة “المدينة” السعودية، عبر حسابها على موقع “أكس”، تويتر سابقاً: “حسمها العميد.. الدولي المصري محمد صلاح اتحادي وتسوية مالية تتيح لليفربول التعاقد مع البديل”.

وبينما لم تكشف “المدينة” عن مصادر التأكيد المدوي، مضت قناة الرياضية السعودية خطوة أبعد، مؤكدة أن صلاح سيخوض آخر مباراة له مع ليفربول (أمام نيوكاسل)، وبعدها سيتوجه إلى دبي لإجراء الكشف الطبي تمهيدا لانضمامه للاتحاد.



ووصفت القناة الانتقال المفترض بـ”صفقة كبيرة ومنتظرة للعميد لتقوية صفوفه وأيضاً لمشاركة فعالة في كأس العالم للأندية”.

ووسط صمت تام من صلاح، ومن ليفربول، راح المتابعون يبحثون إمكانية تحول تكهنات الصفقة المحتملة إلى حقيقة مدوية، وتحدثوا عما سيجنيه صلاح، مادياً من الانتقال، وما سيخسره، كروياً، بمغادرة إنكلترا.



وفي وقتٍ سابقٍ، ذكرت شبكة “سكاي” البريطانية أن الاتحاد دخل بكل ثقله من أجل التوقيع مع صلاح هذا الصيف، وسط تقارير تتحدث عن استعداده لتقديم عرض يصل لنحو 100 مليون دولار، بينما تحدثت تقارير سعودية عن تقديم الفريق المتوج بطلاً للدوري الموسم الماضي، عرضاً لليفربول قدره 52 مليون جنيه إسترليني (60 مليون يورو) بالإضافة إلى عقد لمدة عامين لصلاح مقابل 155 مليون جنيه (180 مليون يورو).

وكان صلاح جدد عقده مع ليفربول لثلاث سنوات إضافية الصيف الماضي، ويستمر حتى 30 يونيو 2025



وسجل صلاح 186 هدفاً في 305 مباراة مدافعاً عن ألوان ليفربول منذ انضمامه من روما عام 2017، وتوج في صفوفه بدوري أبطال أوروبا، الدوري الإنكليزي الممتاز، وكأس إنكلترا، وكأس الرابطة وكأس العالم للأندية والكأس السوبر الأوروبية.