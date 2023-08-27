إسرائيل تراقب أكبر حدث عسكري في الشرق الأوسط.. “8 آلاف مقاتل يتوجهون إلى هذه الدولة العربية

الأحد 27 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت وسائل إعلام عبرية، أمس السبت، أن إسرائيل تراقب أكبر حدث عسكري في الشرق الأوسط، حيث سلطت الضوء على إعلان الجيش المصري مشاركة 34 دولة و8 آلاف مقاتل في مناورات “النجم الساطع”.





وعبر حسابه الموثق على موقع “فيسبوك”، نشر متحدث باسم الجيش المصري، العقيد غريب عبد الحافظ، فيديو يكشف عن أهداف التدريب المشترك، التي تجرى على أرض مصر في الفترة بين نهاية أغسطس الجاري و14 سبتمبر المقبل.

وقامت قناة “I24News” الإخبارية الإسرائيلية بنشر مقطع فيديو للقطات متلفزة لتوافد عناصر عسكرية للمشاركة في المناورات، حيث أفاد متحدث الجيش المصري بأن المناورات “تدريب عالمي وأهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط”.

ومناورات “النجم الساطع” تعد من أكبر المناورات المتعددة الجنسيات في العالم، وتقام بمصر، وتشمل تدريبات بحرية وبرية وجوية وقوات خاصة.

وبدأت هذه المناورات للمرة الأولى في أكتوبر 1980، بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 1979، واستؤنفت عام 1981، ثم أصبحت تجرى في الخريف كل عامين.

وفي 2018، استضافت مصر فاعليات “النجم الساطع” بمشاركة 9 دول، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا، و16 دولة أخرى بصفة مراقب، بينها باكستان والهند، وبمشاركة 21 دولة في 2021، وذلك إثر تعطلها في 2020 جراء تفشي جائحة كورونا.