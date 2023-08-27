رئيس الوزراء يوجه بتلبية احتياجات المواطنين وضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ..تفاصيل

الأحد 27 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 134

وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم الأحد 27 أغسطس آب جميع الوزارات ببذل أقصى الجهود والطاقات الممكنة والإمكانيات المتاحة للوصول إلى مستوى مقبول من الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وترتيب أولويات الإنفاق وإدارة الموارد المالية المتوافرة بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي والاقتصادي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، في العاصمة المؤقتة عدن .

وشدد رئيس الوزراء ،على ضرورة ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والسلطات المحلية.

وأكد العمل على تلبية احتياجات المواطنين ضمن الإمكانات المتوافرة، والشفافية التامة في تناول القضايا المعيشية والخدمية والاقتصادية، والتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات، والمعالجة الفورية لأي تقصير أو خلل أينما وجد وعلى أي مستوى.

وأحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس بالمستجدات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، وما يتطلبه الوضع الراهن من تكاتف جهود الجميع للتعامل مع التحديات القائمة بمسؤولية وطنية، مؤكداً أن الحكومة تعمل وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي على ترتيب أولويات العمل بما يحقق نتائج إيجابية مباشرة على أرض الواقع.

واستعرض مجلس الوزراء مقترحات تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بموجب المقترح المقدم من اللجنة الوزارية المشكلة من المجلس بهذا الشأن، ووجه اللجنة بإعداد الشروط والمعايير اللازمة واستقبال طلبات الترشح للجنة لمن تتوفر فيهم المعايير القانونية ومراجعة الطلبات والرفع بالنتائج للمجلس للنظر فيها وإقرارها.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الدفاع حول الأوضاع العسكرية، والموقف الميداني في جبهات البطولة، مع استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية خاصة في جبهة الحد يافع، والتصدي البطولي للقوات المشتركة والمقاومة لهذه الهجمات التي تؤكد تحدي المليشيا الإرهابية لكل التحركات الأممية والإقليمية والدولية نحو تحقيق السلام والحل السياسي.

بدورة أكد وزير الدفاع أن جميع القوات في كامل الجاهزية القتالية للتصدي وردع الهجمات الإرهابية الحوثية والانتصار في هذه المعركة الوجودية والمصيرية لليمن والعرب. وحيا مجلس الوزراء التضحيات الجسيمة للأبطال الميامين في جبهة الحد يافع وكل جبهات الدفاع عن الوطن في ردع مليشيا الحوثي الإرهابية وجاهزيتهم العالية لاستكمال استئصال المشروع الإيراني من تراب موطن العروبة، لافتاً إلى أن استمرار المليشيا الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران في انتهاكاتها بحق أبناء الشعب اليمني وعدم جنوحها للسلام، يحتم على الجميع الاستعداد التام والجاهزية القتالية العالية لردع هذه المليشيات الإرهابية وكسر غرورها..