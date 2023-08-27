مأرب..نداء استغاثة عاجل يدعو وكالات الامم المتحدة وشركائها بالتدخل الطارئ

الأحد 27 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أطلق مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب مساء اليوم الاحد نداء استغاثة عاجل لاغاثة النازحين المتضررين من الحرائق بمحافظة مأرب.



ودعا مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمأرب في بيان له وصل مأرب برس نسخة منه وكالات الامم المتحده وشركائها للعمل الانساني بالاسراع لاغاثة الاسر المنكوبة من النازحين المتضررين من الحرائق التي طالت مخيماتهم وخصوصا مخيم الجفينة الاكثر اكتضاض بالنازحين من جميع محافظات الجمهورية .



وتابع البيان:اننا نهيب بالاخوة في الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين وكل المنظمات التي تقوم على ادارة المخيمات ونخص بالذكر المنظمة الدولية للهجره بالبحث عن الاسباب للحرائق المتتالية في مخيمات النزوح والعمل على تأمينها حفاضا على الارواح والممتلكات للاسر النازحة.



وطالب البيان وكالات الامم المتحده وشركائها للعمل الانساني بالاسراع في توفير اهم الضروريات للمتضررين من ايوا ومأوى طارئ على وجة السرعة كاستجابة عاجلة حتى يتم اعادت مساكنهم .

واوضح البيان بان مخيمات النازحين بمحافظة مأرب تتعرض لكوارث حرائق متعددة لاتكاد تمر ايام قليله بدون حدوثها واخرها ماتعرضت له مساكن النازحين بمخيم الجفينة الاكثر اكتضاض بالنازحين من جميع محافظات الجمهورية .

واليوم الاحد التهم حريق هائل، مخيمات النازحين في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن حريقا في (مربع 16 التابع للفاو)، التهم أكثر من 70 مأوى للنازحين، من فئة المهمشين، والذي يقع بالقرب من مخيم الجفينة. وذكرت أن النيران التهمت جميع ممتلكات 70 أسرة بما فيها المواد الغذائية والوثائق الشخصية. وبحسب المصادر فإن الحريق انتشر بشكل سريع نتيجة الرياح بعد اندلاعه في مأوى واحد، الأمر الذي افشل كل جهود اجماده.

وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني ومواطنين هرعوا لإخماد الحريق، الذي استمر عدة ساعات.

وفي وقت سابق قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مارب، قالت في تقرير أصدرته إن 6 أشخاص توفوا، وأصيب 21 آخرون في حرائق شهدتها عدد من مخيمات النازحين في محافظة مارب.

وخلال السنوات الأخيرة تضاعفت الحرائق التي تشهدها مخيمات النازحين بمارب وأوقعت عشرات الضحايا من النازحين، والتي يكون سببها تماس كهربائي غالباً، او وقود يضاعف منها المواد المستخدمة في بناء تلك المنازل وقابليتها الشديدة للاشتعال.