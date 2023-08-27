مليشيا الانتقالي تختطف مواطن طالب بإخلاء منزلة المنهوب من قبل القيادي حازم الجحافي

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اتهمت مصادر حقوقية قيادي في فصائل “المجلس الانتقالي الجنوبي” باختطاف واخفاء أحد المواطنين ونجله عقب وصولهما من صنعاء إلى مدينة عدن الواقعة تحت سيطرة التحالف لليوم الثالث على التوالي.
وذكرت مصادر حقوقية بالمدينة أن القيادي المقرب من رئيس “الانتقالي” حازم عمر الجحافي الذي ينتمي لمنطقة “الضالع”، أرسل مجاميع مسلحة لاختطاف المواطن عبدالحق دويد ونجله عبدالعزيز أثناء تواجدهما في مقر اقامتهما بأحد فنادق منطقة الشيخ عثمان، واقتيادهما إلى جهة مجهولة.
وأكدت أن اختطاف دويد ونجله جاء عقب إصدار ما يسمى “اللجنة الأمنية” بعدن توجيهات للجحافي بإخلاء منزل المواطن دويد عقب سيطرته عليها في منطقة خور مكسر قبل ثلاث سنوات.
يشار إلى أن المواطن عبدالحق دويد الذي ينتمي لمنطقة سنحان بمحافظة صنعاء وصل مدينة عدن خلال الأيام الماضية للمطالبة باسترجاع منزلهم المنهوب ليتعرضا للاختطاف والاخفاء من قبل “الانتقالي