إستشهاد مواطن وإصابة آخر برصاص عناصر نقطة تفتيش حوثية بالجوف

الأحد 27 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استشهد مواطن وأصيب آخر، أمس السبت برصاص عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً في حاجز تفتيش بمديرية خب والشعف محافظة الجوف.

وقال مصدر محلي، إن مواطنا قُتل وأصيب آخر برصاص عناصر المليشيا التابعين للقيادي المكنى “أبو ميثاق”، أثناء مرورهما من حاجز تفتيش بمنطقة “قرن بن شامان” غرب منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف. وأوضح ان القتيل يدعى “أحمد ناجي حاتم علهان” والجريح هو “علي محمد القحوري علهان” وكلاهما من أبناء قبيلة “ذو حسين” احدى قبائل دهم محافظة الجوف.

ولفت المصدر ان الحادث جرى بدون اسباب تذكر استمرارا لاعتداءات عناصر ميليشيات الحوثي بشكل مستمر على المواطنين من أبناء الجوف في النقاط التابعة لها بالمحافظة. وأشار إلى أن قبيلة “ذو حسين” ومن معها من “قبائل دهم” نصبت مطرحاً قبلياً بالقرب من مكان الحادث، وسط توافد لمسلحيها مطالبة المليشيات بتسليم القتلة فوراً وأعطت مهلة للحوثيين حتى صباح اليوم الأحد 27 أغسطس.

وخلال الأشهر الماضية قتل عدد من المواطنين في حوادث مماثلة شهدتها عدة مناطق في محافظة الجوف التي تسيطر على غالبيتها مليشيا الحوثي الإرهابية