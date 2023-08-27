مليشيا الحوثي تهدد ناشط إعلامي بإستهداف عائلته في إب

الأحد 27 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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هددت مليشيا الحوثي المصنفة إرهابياً، المدعومة من إيران، الناشط “إبراهيم عسقين” بعائلته؛ جراء نشاطه الإعلامي على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي التي خصصها لكشف الانتهاكات الحوثية في محافظة إب. وقال إبراهيم عسقين، إن القيادي في جماعة الحوثي المعين مديرًا للأمن والمخابرات “زيد المؤيد” يبحث عن أولاده للقبض عليهم، وإيداعهم السجن. وأكد عسقين، أن المؤيد أصدر أمرًا بالقبض على أطفاله، ويجري تحريات عن أماكن عيشهم والسكن. يأتي تهديد الحوثيين لعسقين نتيجة نشاطه على وسائل التواصل في محافظة إب، وتحول صفحته إلى واحدة من أهم الصفحات التي تغطي أخبار المحافظة. الجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي كثفت مؤخرًا من هجماتها التي تستهدف النشاط الإعلامي للصحفيين والاعلاميين والناشطين في مناطق سيطرتها، أو أسرهم.