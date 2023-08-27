اتحادات الطلاب اليمنيين في الخارج تطالب بصرف المستحقات المتأخرة وحل مشكلة الأسماء المسقطة من الكشوفات

الأحد 27 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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طالبت اتحادات الطلاب اليمنيين في 9 دول، بسرعة صرف المستحقات المتأخرة، ومعالجة قضية الأسماء التي تم إسقاطها من كشوفات المساعدات المالية لمن مازالوا بفترتهم الدراسية والقانونية.

جاء ذلك، خلال اجتماع لرؤساء الاتحادات الطلابية في (الهند، الصين، المغرب، تركيا، اندونيسيا، السودان، ماليزيا، باكستان، والمانيا)، عبر تقنية الإتصال المرئي، وفقا لبيان وصل "مأرب برس" نسخة منه.

وفي الإجتماع تم الإتفاق على رفع مذكرة مشتركة الى وزارة التعليم العالي للقاء بالوزير خلال شهر أغسطس لبحث الصعوبات التي تواجه الطلاب اليمنيين في الخارج.

وأكد الاجتماع على متابعة قضية طلاب السودان ومطالبة التعليم العالي لمعالجة أوضاعهم، والمطالبة برفع المخصصات المالية لطلاب باكستان.

كما طالب الاجتماع بحل مشاكل الطلاب الدارسين في الهند مع الملحقية الثقافية في دلهي وفتح أبوابها أمام معاملات ومراجعات الطلاب، وفتح ملحقية ثقافية في تركيا.

وشدد رؤساء الاتحادات الطلابية على النظر بعين الإهتمام لطلاب اليمن في إندونيسيا وإعتماد المستحقات المالية للمستحقين لها من الطلاب.