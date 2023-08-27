اتحادات الطلاب اليمنيين في الخارج تطالب بصرف المستحقات المتأخرة وحل مشكلة الأسماء المسقطة من الكشوفات حريق يلتهم مخيمات النازحين في مأرب..تفاصيل +صورة مقتل امرأة برصاص مسلح شمالي إب وسط فلتان أمني اشتعال احتجاجات غاضبة قرب أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في النيجر قد تقلب موازين الصراع .. ومصير غامض للسفير بأرقام ضخمة واستراتيجية مذهلة تجعل المملكة مركزا عالميا .. بن سلمان يطلق المخطط العام للمراكز اللوجستية برواتب ضخمة.. هيئة ملكية سعودية تعلن عن وظائف شاغرة فارق الصرف بين صنعاء وعدن في تعاملات سوق العملة اليوم محلل رياضي: لاعب واحد قادر على تعويض رحيل محمد صلاح عن ليفربول توقيت مباراة الأولمبي اليمني مع نظيره العراقي ناشط اعلامي: تلقيت تهديد ''وضيع'' بإستهداف ابنائي وعائلتي
التهم حريقا هائل، اليوم الأحد 27 /أغسطس آب مخيمات النازحين في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن حريقا في (مربع 16 التابع للفاو)، التهم أكثر من 70 مأوى للنازحين، من فئة المهمشين، والذي يقع بالقرب من مخيم الجفينة. وذكرت أن النيران التهمت جميع ممتلكات 70 أسرة بما فيها المواد الغذائية والوثائق الشخصية. وبحسب المصادر فإن الحريق انتشر بشكل سريع نتيجة الرياح بعد اندلاعه في مأوى واحد، الأمر الذي افشل كل جهود اجماده.
وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني ومواطنين هرعوا لإخماد الحريق، الذي استمر عدة ساعات.
وفي وقت سابق قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مارب، قالت في تقرير أصدرته إن 6 أشخاص توفوا، وأصيب 21 آخرون في حرائق شهدتها عدد من مخيمات النازحين في محافظة مارب.
وخلال السنوات الأخيرة تضاعفت الحرائق التي تشهدها مخيمات النازحين بمارب وأوقعت عشرات الضحايا من النازحين، والتي يكون سببها تماس كهربائي غالباً، او وقود يضاعف منها المواد المستخدمة في بناء تلك المنازل وقابليتها الشديدة للاشتعال.