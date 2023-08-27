حريق يلتهم مخيمات النازحين في مأرب..تفاصيل +صورة

الأحد 27 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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التهم حريقا هائل، اليوم الأحد 27 /أغسطس آب مخيمات النازحين في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن حريقا في (مربع 16 التابع للفاو)، التهم أكثر من 70 مأوى للنازحين، من فئة المهمشين، والذي يقع بالقرب من مخيم الجفينة. وذكرت أن النيران التهمت جميع ممتلكات 70 أسرة بما فيها المواد الغذائية والوثائق الشخصية. وبحسب المصادر فإن الحريق انتشر بشكل سريع نتيجة الرياح بعد اندلاعه في مأوى واحد، الأمر الذي افشل كل جهود اجماده.

وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني ومواطنين هرعوا لإخماد الحريق، الذي استمر عدة ساعات.

وفي وقت سابق قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مارب، قالت في تقرير أصدرته إن 6 أشخاص توفوا، وأصيب 21 آخرون في حرائق شهدتها عدد من مخيمات النازحين في محافظة مارب.

وخلال السنوات الأخيرة تضاعفت الحرائق التي تشهدها مخيمات النازحين بمارب وأوقعت عشرات الضحايا من النازحين، والتي يكون سببها تماس كهربائي غالباً، او وقود يضاعف منها المواد المستخدمة في بناء تلك المنازل وقابليتها الشديدة للاشتعال.