اتحادات الطلاب اليمنيين في الخارج تطالب بصرف المستحقات المتأخرة وحل مشكلة الأسماء المسقطة من الكشوفات حريق يلتهم مخيمات النازحين في مأرب..تفاصيل +صورة مقتل امرأة برصاص مسلح شمالي إب وسط فلتان أمني اشتعال احتجاجات غاضبة قرب أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في النيجر قد تقلب موازين الصراع .. ومصير غامض للسفير بأرقام ضخمة واستراتيجية مذهلة تجعل المملكة مركزا عالميا .. بن سلمان يطلق المخطط العام للمراكز اللوجستية برواتب ضخمة.. هيئة ملكية سعودية تعلن عن وظائف شاغرة فارق الصرف بين صنعاء وعدن في تعاملات سوق العملة اليوم محلل رياضي: لاعب واحد قادر على تعويض رحيل محمد صلاح عن ليفربول توقيت مباراة الأولمبي اليمني مع نظيره العراقي ناشط اعلامي: تلقيت تهديد ''وضيع'' بإستهداف ابنائي وعائلتي
قالت مصادر محلية، إن امرأة قتلت برصاص مسلح في بمحافظة إب، في ظل فلتان أمني تشهده المحافظة. وأضافت المصادر أن مسلح أقدم على قتل امرأة في قرية "الفجرة" بعزلة شرف البخاري بمديرية المخادر شمال محافظة إب.
وبحسب المصادر فإن الضحية هي زوجة مواطن يدعى "علي أحمد الشهاب" قتلت برصاص مسلح نتيجة خلاف بين أسرة الضحية وأسرة الجاني الذين هم جيران في ذات القرية التي وقعت بها الجريمة.
وأشارت المصادر، إلى أن الجاني يدعى "عبدالله محمد مسعد الخضري"، وقد لاذ بالفرار. وتشهد محافظة إب، فلتانا أمنيا مروعا زادت معه حدة الجريمة وأعمال القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين بمختلف المديريات