مقتل امرأة برصاص مسلح شمالي إب وسط فلتان أمني

الأحد 27 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قالت مصادر محلية، إن امرأة قتلت برصاص مسلح في بمحافظة إب، في ظل فلتان أمني تشهده المحافظة. وأضافت المصادر أن مسلح أقدم على قتل امرأة في قرية "الفجرة" بعزلة شرف البخاري بمديرية المخادر شمال محافظة إب.

وبحسب المصادر فإن الضحية هي زوجة مواطن يدعى "علي أحمد الشهاب" قتلت برصاص مسلح نتيجة خلاف بين أسرة الضحية وأسرة الجاني الذين هم جيران في ذات القرية التي وقعت بها الجريمة.

وأشارت المصادر، إلى أن الجاني يدعى "عبدالله محمد مسعد الخضري"، وقد لاذ بالفرار. وتشهد محافظة إب، فلتانا أمنيا مروعا زادت معه حدة الجريمة وأعمال القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين بمختلف المديريات