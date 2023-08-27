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برواتب ضخمة.. هيئة ملكية سعودية تعلن عن وظائف شاغرة

الأحد 27 أغسطس-آب 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل في السعودية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل الصناعية وينبع الصناعية.

وأوضحت الهيئة أن الرواتب الإجمالية تتراوح من 5000 ريال (8 ألف دولار) إلى 9000 ريال (15 ألف دولار) حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة، مشيرة إلى أن التخصصات المطلوبة هي مهندس ميداني أول للجنسين في ينبع، و3 مساعدين ذكور في الجبيل.

كما يتم البحث عن مسؤول عن النظام في ينبع.

والمؤهلات المطلوبة هي الكفاءة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، والتقديم متاح حاليا من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب

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