فارق الصرف بين صنعاء وعدن في تعاملات سوق العملة اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأحد
في صنعاء
شراء الدولار 527
بيع الدولار 530
شراء السعودي 140
بيع السعودي 140.30
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1448
بيع الدولار 1460
شراء السعودي 383
بيع السعودي 385