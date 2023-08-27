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فارق الصرف بين صنعاء وعدن في تعاملات سوق العملة اليوم

الأحد 27 أغسطس-آب 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأحد

في صنعاء 

شراء الدولار             527

بيع الدولار                 530

شراء السعودي          140

بيع السعودي               140.30

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار              1448

بيع الدولار                  1460

شراء السعودي             383

بيع السعودي                385

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